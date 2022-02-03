Иерусалим, , 01:00 — REGNUM Первый в истории Израиля официальный визит в Бахрейн был совершен израильским министром обороны Бени Ганцем, который прибыл в бахрейнскую столицу Манаму 2 февраля. Об этом сообщает на своем сайте оборонное ведомство еврейского государства.

Бени Ганц Israel Defense Forces

Ганц должен встретиться с руководством королевства, а также с высокопоставленными представителями бахрейнского министерства обороны. Израильского чиновника сопровождают командующий военно-морских сил Израиля, военный секретарь, глава штаба, а также директор политического и военно-политического бюро оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Израиля Ицхак Герцог совершил первый в истории страны официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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