Брест, Белоруссия, , 00:58 — REGNUM «В ходе боевого слаживания белорусские и российские военнослужащие отработают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — сообщила 2 февраля пресс-служба минобороны Белоруссии о ходе занятий подразделений вооруженных сил России и Белоруссии на полигоне «Брестский».

На российско-белорусских военных учениях Mil.ru

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Российские и белорусские военнослужащие задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства. В занятиях тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения задействованы десантники и мотострелки, экипажи танков и боевых машин пехоты, расчёты артиллеристов и противотанковых управляемых ракетных комплексов.

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