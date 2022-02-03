Флоренция, Италия, , 00:57 — REGNUM 30-летний российский центральный нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку клуба из Флоренции на вторую половину сезона чемпионата Италии по футболу. Об этом 2 февраля сообщили на официальном сайте «фиалок».

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в пяти турах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно лишь 45 минут и получив одну желтую карточку.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Фиорентины» планирует досрочно расторгнуть контракт с Александром Кокориным, так как соглашение россиянина с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.