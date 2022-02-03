Яунде, 3 февраля 2022, 00:53 — REGNUM Несколько случаев заболевания холерой зафиксированы в двух регионах Камеруна, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века
Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

По данным ведомства, случаи заболевания выявлены в Прибрежном и Юго-Западном регионах страны.

«Текущая статистика показывает, что скончались два человека, еще несколько госпитализированы», — отметили в подразделении минздрава Прибрежного района.

Уточняется, что в Юго-Западном регионе Камеруна от холеры скончались три человека, еще 28 заразились. Пока органы здравоохранения пытаются взять распространение заболевания под контроль. При этом эксперты пока не смогли выявить источник заражения.