Яунде, 3 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Несколько случаев заболевания холерой зафиксированы в двух регионах Камеруна, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

По данным ведомства, случаи заболевания выявлены в Прибрежном и Юго-Западном регионах страны.

«Текущая статистика показывает, что скончались два человека, еще несколько госпитализированы», — отметили в подразделении минздрава Прибрежного района.

Уточняется, что в Юго-Западном регионе Камеруна от холеры скончались три человека, еще 28 заразились. Пока органы здравоохранения пытаются взять распространение заболевания под контроль. При этом эксперты пока не смогли выявить источник заражения.