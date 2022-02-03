Краснодар, , 00:51 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за подъема уровня воды в реке Убинке после обильных осадков и таяния снега, в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным наблюдателя гидропоста Северская, уровень воды в реке Убинке достиг неблагоприятных отметок и продолжает подниматься. Произошло подтопление 87 дворовых территорий в станицах Северской, Азовской и Смоленской, поселках Афипский и Ильский. Также поднимается уровень воды и в реке Абин Абинского района.

Самым пострадавшим районом Краснодарского края стал Славянский, где пострадало 735 дворов, в 279 домов зашла вода. Здесь режим ЧС введён с 21:00 мск 2 февраля. Как пояснила пресс-служба муниципальной администрации в Instagram, особенность района состоит в тесной связи систем ливнеоотведения с оросительной, поэтому для понижения уровня воды требуется организовать её отток в канале К-1, Ангелинском ерике и Джерелиевском главном коллекторе. Для этого будет задействована насосная станция.

Жители районов предупреждены о возможной эвакуации, в местных школах развёрнуты пункты временного размещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке жителей Кубани к эвакуации в связи с паводком.

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