Милан, Италия, 3 февраля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 40-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович намерен продлить контракт с «Миланом» еще на один год до конца сезона 2022/23.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

Действующее соглашение Златана Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Златан Ибрагимович, выступая за «Милан», принял участие в пятнадцати турах, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ибрагимович выступает за «Милан» со 2 января 2020 года после перехода из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость шведского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.