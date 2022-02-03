Скопье, , 01:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 февраля провел встречу с лидером македонского оппозиционного Альянса за албанцев Зиадином Селей. Политики обсудили текущую ситуацию, борьбу с пандемией и роль албанской оппозиции в Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Селя рассказал журналистам, что Курти пообещал ему отмену требования о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса для въезда в Косово.

Политик подчеркнул важность поддержания коммуникации между албанцами.

Зиадин Селя «К сожалению, нас разделяет граница, но по обе стороны границы у нас есть друзья, братья и кузены, которые должны общаться друг с другом».

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