Скопье, 3 февраля 2022, 01:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 февраля провел встречу с лидером македонского оппозиционного Альянса за албанцев Зиадином Селей. Политики обсудили текущую ситуацию, борьбу с пандемией и роль албанской оппозиции в Северной Македонии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Селя рассказал журналистам, что Курти пообещал ему отмену требования о вакцинации бустерной дозой вакцины от коронавируса для въезда в Косово.
Политик подчеркнул важность поддержания коммуникации между албанцами.
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