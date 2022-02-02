Североморск, Мурманская область, 3 февраля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Британские и норвежские истребители посменно сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 в ходе их учебного полета в район Северо-Восточной Атлантики. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

Самолеты морской авиации Северного флота должны были отработать поиск подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января газета «Красная звезда» распространила информацию о том, что за неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 51 иностранный самолет-разведчик и беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ведущие разведку вдоль границ России.