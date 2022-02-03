Белград, , 01:22 — REGNUM Бывший политический советник премьер-министра Косово Альбина Курти, лидер Прогрессивной демократической партии, представляющей интересы сербской оппозиции в Косово, Ненад Рашич 2 февраля заявил, что целью визита Специальных представителей ЕС и США по Западным Балканам Мирослава Лайчака и Габриэля Эскобара было убедить Курти согласиться на создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством при условии, что она не будет иметь исполнительных полномочий.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress Рашич заявил, что для продвижения диалога Курти следует «выйти из бункера» и проявить готовность к новым идеям и инициативам.

Также Рашич высказал предположение, что Эскобар и Лайчак обсуждали с косовскими политиками предстоящие президентские выборы в Сербии, которые состоятся 3 апреля текущего года.

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