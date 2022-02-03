Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Ракета-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX, которая должна доставить в космос разведывательный спутник США, стартовала со стартового комплекса 2 февраля. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Запуск ракеты Falcon 9 SpaceX-Imagery

Запуск был произведен в рамках миссии NROL-87 с базы американских военно-воздушных сил Ванденберг в штате Калифорния. Спутник принадлежит Национальному управлению военно-космической разведки (NRO) США. Характеристика аппарата не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января SpaceX запустила в космос итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракету-носитель SpaceX с итальянским спутником запустили в космос