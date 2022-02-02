Вашингтон, 3 февраля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX, которая должна доставить в космос разведывательный спутник США, стартовала со стартового комплекса 2 февраля. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Запуск был произведен в рамках миссии NROL-87 с базы американских военно-воздушных сил Ванденберг в штате Калифорния. Спутник принадлежит Национальному управлению военно-космической разведки (NRO) США. Характеристики аппарата не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января SpaceX запустила в космос итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed.