Яунде, , 00:11 — REGNUM 2 февраля в Яунде (Камерун) на стадионе «Ахмаду Ахиджо» сборная Сенегала по футболу в матче полуфинала Кубка Африканских Наций одержала уверенную победу над сборной Буркина-Фасо со счетом 3:1.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Забитыми мячами в составе сборной Сенегала отметились Абду Диалло (70' Калиду Кулибали), Идрисса Гейе (76' Садио Мане) и Садио Мане (87' Исмаила Сарр). Единственный гол номинальных хозяев на 82-й минуте встречи забил Ибрахим Туре.

Составы команд:

Буркина-Фасо: Коффи (Оудраго, 36'), Каборе, Тапсоба, Дайо, Яго, Сангаре, Туре, Гира (Оуттара, 81'), Траоре, Банде (Тапсоба, 81'), Байала (Саного, 60').

Сенегал: Менди, Сисс, Кулибали, Сарр, Диалло, Гейе, Менди (Сиссе, 90'), Куяте (Гуйе, 65'), Мане, Дьенг (Сарр, 78'), Дьедиу (Сарр, 65').

В финале Кубка Африканских Наций сборная Сенегала по футболу сыграет с победителем пары Камерун — Египет. Финал пройдет 6 февраля в Яунде на стадионе «Поль Бийя».