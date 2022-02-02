Тирана, 3 февраля, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Глава Центробанка Албании Гент Сейко 2 февраля заявил, что в течение 2023 года инфляция в стране вернется к нормальному уровню — 3% в год.

Инфляция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сейко заявил, что стабилизация инфляции будет вызвана возвращением к балансу спроса и предложения.

По словам Сейко, в 2021 году инфляция превысила прогнозы, достигнув 3,7% в декабре. Это стало следствием роста цен на международных рынках.

Тем не менее экономист увидел надежду в бурном росте внутренней экономической активности и возвращению его на уровень до пандемии и до землетрясений 2019 года, нанесших тяжелые удары экономике. По словам Сейко, экономический рост привел к снижению безработицы.