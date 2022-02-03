Лима, , 01:20 — REGNUM Конгрессмены от партий Fuerza Popular и Partido Morado попросили 1 февраля президента Перу Педро Кастильо уйти в отставку по причине того, что «он не умеет управлять». Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Пресс-секретарь Morado Сусель Паредес заявила о необходимости найти юридическую форму для смещения Кастильо, чтобы его отставка прошла законным путем. Ранее партия уже призывала к отставке президента в случае, если он не найдет «дееспособный кабинет» и не справится со своим «неправильным управлением».

Парламентарии также вспомнили интервью Кастильо, в котором тот предложил гражданам Перу решать, стоит ли отдавать Боливии часть территории, которая позволила бы ей получить доступ к Тихому океану. Конгрессмен Патрисия Чиринос объявила, что выдвинет против Кастильо конституционное обвинение за недееспособность и коррумпированность нынешнего правительства.

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