Белград, 3 февраля 2022, 00:42 — REGNUM Сербское экологическое движение «Давай, меняй!» намерено продолжать протесты до введения полного запрета на эксплуатацию лития и бора на территории всей Сербии. Об этом говорится в сообщении, которое руководство движения распространило 2 февраля.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
(сс) Hermann Luyken

Движение провело консультации с представителями других организаций в составе Союза экологический организаций Сербии и с жителями тех областях, в которых планировалось открытие литиевого рудника. Все участники консультаций считают, что введение моратория на эксплуатацию лития и бора лишь на 20 лет заставит людей переезжать в другие регионы, а инвесторов — отказываться от проектов, которые предлагаются к реализации в краях, богатых литием.

«Мы требуем, чтобы власти Сербии учли аргументы ведущих сербских ученых, которые говорят в пользу того, что эксплуатация лития и бора пагубна с экологической точки зрения, и чтобы они услышали собственный народ. Если власть действительно разорвала контракт с «Рио Тинто», такие же правила должны распространяться и на другие компании и регионы Сербии», — говорится в сообщении.

Напомним, что экологические протесты в Сербии начались осенью 2021 года из-за планов мультинациональной компании «Рио Тинто» построить литиевый рудник на западе страны. Правительство Сербии удовлетворило требованиям экологов и остановило реализацию проекта.