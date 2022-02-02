Белград, 3 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Сербское экологическое движение «Давай, меняй!» намерено продолжать протесты до введения полного запрета на эксплуатацию лития и бора на территории всей Сербии. Об этом говорится в сообщении, которое руководство движения распространило 2 февраля.

(сс) Hermann Luyken Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии

Движение провело консультации с представителями других организаций в составе Союза экологический организаций Сербии и с жителями тех областях, в которых планировалось открытие литиевого рудника. Все участники консультаций считают, что введение моратория на эксплуатацию лития и бора лишь на 20 лет заставит людей переезжать в другие регионы, а инвесторов — отказываться от проектов, которые предлагаются к реализации в краях, богатых литием.

«Мы требуем, чтобы власти Сербии учли аргументы ведущих сербских ученых, которые говорят в пользу того, что эксплуатация лития и бора пагубна с экологической точки зрения, и чтобы они услышали собственный народ. Если власть действительно разорвала контракт с «Рио Тинто», такие же правила должны распространяться и на другие компании и регионы Сербии», — говорится в сообщении.

Напомним, что экологические протесты в Сербии начались осенью 2021 года из-за планов мультинациональной компании «Рио Тинто» построить литиевый рудник на западе страны. Правительство Сербии удовлетворило требованиям экологов и остановило реализацию проекта.