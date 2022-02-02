Женева, Швейцария, , 23:56 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 3 313 828 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 536 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 2 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 380 321 615 носителей вируса, подтверждён 5 680 741 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 913 949 выявленных инфицированных и 6331 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.