Абу-Даби, , 23:55 — REGNUM Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило об уничтожении трех беспилотников, обнаруженных в воздушном пространстве страны.

Флаг ОАЭ

Об этом 2 февраля было заявлено на официальной странице МО ОАЭ в Twitter.

«Министерство обороны информирует о перехвате и уничтожении вдали от поселений трех враждебных беспилотников, вошедших в воздушное пространство ОАЭ на рассвете 2 февраля 2022 года. Минобороны подчеркивает, что готово противостоять любым угрозам и принимает все меры для защиты государства и его территории», — указано в тексте сообщения.

Принадлежность и место запуска перехваченных дронов не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января йеменские хуситы провели массированную атаку ракетами и беспилотниками, осуществив удары по инфраструктуре Национальной нефтяной компании Абу-Даби и по району международного аэропорта столицы ОАЭ.

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