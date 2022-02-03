Скопье, , 01:21 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии, представляющей интересы албанцев, «Альянс за Албанцев» Зиадин Селя 2 февраля прибыл в Косово, где провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Видеоконференция, посвященная созданию «мини-Шенгена» Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что его партия не поддерживает проект Open Balkan, который реализует руководство Албании, Северной Македонии и Сербии. По словам Сели, проект не будет иметь никакого смысла, пока Сербия не признает независимости Косово.

Политик осудил входящий в правительственную коалицию Северной Македонии «Демократический союз за интеграцию за пособничество Open Balkan, аргументировав это тем, что любое правительство Северной Македонии прислушивается с мнением албанских партнеров.

Зиадин Селя Мы обсуждали и тему Open Balkan, по которой позиция «Альянса за албанцев» более, чем ясна. Мы считаем, что ни одна инициатива на Балканах не имеет никакого смысла, пока в мозаику региональной стабильности Балкан не будет внесен последний элемент — признание независимости Косово Сербией. Только в этот момент могут быть запущены региональные инициативы, подобные тем, что продвигаются сейчас. Иначе я думаю, что это бы имело негативные последствия для государственности Косово и для албанцев в целом.

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