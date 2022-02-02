Скопье, 3 февраля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Глава македонской оппозиционной партии, представляющей интересы албанцев, «Альянс за Албанцев» Зиадин Селя 2 февраля прибыл в Косово, где провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Predsednik.rs Видеоконференция, посвященная созданию «мини-Шенгена»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что его партия не поддерживает проект Open Balkan, который реализует руководство Албании, Северной Македонии и Сербии. По словам Сели, проект не будет иметь никакого смысла, пока Сербия не признает независимости Косово.

Политик осудил входящий в правительственную коалицию Северной Македонии «Демократический союз за интеграцию» за пособничество Open Balkan, аргументировав это тем, что любое правительство Северной Македонии прислушивается к мнению албанских партнеров.