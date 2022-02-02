Москва, , 23:50 — REGNUM 23-летний российский голкипер «Спартака» Александр Максименко проведет вторую половину сезона за вторую команду московского клуба.

Александр Максименко Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщается на официальном сайте «красно-белых», Максименко был заявлен за вторую команду для участия во второй половине сезона Футбольной Национальной Лиги 2021/22.

В текущем сезоне Александр Максименко принял участие в двенадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил семнадцать мячей. Четыре матча голкипер отстоял на ноль.

Текущее соглашение Максименко со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает российского голкипера в 9 миллионов евро.