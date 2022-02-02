Нью-Дели, 2 февраля 2022, 23:49 — REGNUM Правительство Индии заложило в бюджет на предстоящий финансовый год более 26 миллионов долларов на оказание помощи Афганистану. Об этом сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

Индия
Индия

По сообщениям индийских СМИ, указанная сумма на 45% меньше той, что была выделена Нью-Дели на эти цели в прошлом финансовом году. Тогда бюджет Индии на помощь Афганистану составлял 47 миллионов долларов.

Предполагается, что средства поступят в распоряжение министерства иностранных дел Индии и будут использованы для финансирования приостановленных проектов реконструкции, выплаты стипендий и оказания другой помощи народу Афганистана.

Всего на развитие соседних с Индией стран, а также стран Африки и Латинской Америки запланировано выделить около 850 миллионов долларов.