Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM Правительство Индии заложило в бюджет на предстоящий финансовый год более 26 миллионов долларов на оказание помощи Афганистану. Об этом сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

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По сообщениям индийских СМИ, указанная сумма на 45% меньше той, что была выделена Нью-Дели на эти цели в прошлом финансовом году. Тогда бюджет Индии на помощь Афганистану составлял 47 миллионов долларов.

Предполагается, что средства поступят в распоряжение министерства иностранных дел Индии и будут использованы для финансирования приостановленных проектов реконструкции, выплаты стипендий и оказания другой помощи народу Афганистана.

Всего на развитие соседних с Индией стран, а также стран Африки и Латинской Америки запланировано выделить около 850 миллионов долларов.