Бисау, , 23:44 — REGNUM Не менее 11 человек погибли в ходе недавней попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау, сообщает 2 февраля Agence France-Press со ссылкой на правительство страны.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее местные СМИ и власти сообщали о шести погибших.

«Правительство скорбит о смерти 11 храбрецов, погибших во время нападения. Одиннадцать жертв — это солдаты, бойцы полувоенных формирований, четверо мирных жителей, среди которых высокопоставленный сотрудник министерства сельского хозяйства и его водитель», — цитирует агентство слова министра туризма Гвинеи-Бисау Фернандо Ваза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля группа вооруженных людей напала на дом правительства Гвинеи-Бисау во время заседания совета министров с участием первых лиц государства.

Боестолкновение с охраной продолжалось около пяти часов, затем правительственные силы взяли ситуацию под контроль.

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