Бишкек, 2 февраля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи, когда мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем президента Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства 2 февраля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь чиновниками, приглашают их принять участие в якобы личных мероприятиях с участием президента Садыра Жапарова.

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За обещание организовать встречу с главой государства лжелоббисты получают от доверчивых киргизстанцев крупные суммы.

«Просим граждан быть бдительными, не вестись на подобные действия мошенников, а при столкновении с подобными случаями — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — предупредили в администрации президента.

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