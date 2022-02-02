Доха, , 23:39 — REGNUM Спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми во время визта в Дозу провёл встречу со спецпредставитель МИД Катара по Афганистану Мутлак бин Маджид Аль-Кахтани, передаёт 2 февраля региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Флаг Афганистана Pixabay.com

Сообщается, что темой переговоров стали возможные области сотрудничества Ирана и Катара по Афганистану.

Ранее в этот же день спецпредставитель Ирана во время визита в Кабул встретился с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обсудив с ними возможности «достижения новой координации между двумя странами по Афганистану».

Каземи Коми подчеркнул, что некоторые страны стремятся начать опосредованную войну в Афганистане под предлогом борьбы с терроризмом. Говоря о позиции Тегерана по признанию правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он заявил, что «Иран уважает требования афганского народа».