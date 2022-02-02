Лондон, , 23:32 — REGNUM Как сообщает издание Il Corriere dello Sport, 22-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов по футболу Маттейс де Лигт является главной трансферной целью лондонского «Челси» на летом 2022 года.

Матейс де Лигт Ajax.nl

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 23-х матчах за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи», который стал победным.

Де Лигт перешел в «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника туринского клуба, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Соглашение нидерландского футболиста с итальянским клубом рассчитано еще на два с половиной сезона до конца июня 2024 года.