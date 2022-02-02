Рим, 2 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии утром в среду, 2 февраля, провели обыски в доме экс-премьера Джузеппе Конте.

Иван Шилов ИА REGNUM Джузеппе Конте

В спецслужбе намерены изучить контракты Конте на ведение юридических консультаций. Обыски проходили также и в домах некоторых других юристов.

Сотрудники Финансовой гвардии проверяют сообщения о возможном мошенничестве и оформлении консультаций, которые в действительности не имели места. Обвиняемых в данном деле в настоящее время нет.