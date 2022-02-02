Архангельск, 2 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в вузе.

Артем Келарев Главный корпус САФУ

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По данным источника, студенты будут учиться дистанционно с 7 по 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переводе студентов на дистанционное обучение приняло руководство Сыктывкарского госуниверситета.