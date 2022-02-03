Москва, , 09:20 — REGNUM За 10 лет предприниматели Москвы получили порядка 800 тыс. бесплатных консультаций от специалистов городского проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом 3 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Как отметила вице-мэр, всем желающим помогают разобраться в вопросах открытия и ведения собственного дела, а также информируют о городских мерах поддержки.

«В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тысяч консультаций, а всего за 10 лет — около 800 тысяч. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом», — сказала Сергунина.

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