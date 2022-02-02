Москва, 2 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Коронавирус выявлен у российского телеведущего Александра Маслякова, сообщил он 2 февраля в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте КВН.

Government.ru Александр Масляков

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

https://www.instagram.com/p/CZeeC5yoK4s/

Приветствуя команды КВН, которые начинают 61-й сезон игр, и армию поклонников клуба, Масляков сказал:

«К сожалению, меня сегодня нет с вами: ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома».

Поскольку КВН не может обойтись без ведущего, Масляков пояснил: на первых играх без его участия будут приглашены известные квнщики или люди, которые связаны с КВН. «И посмотрим, как у кого с ведением сложится всё», — сказал телеведущий.