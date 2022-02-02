* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:27 — REGNUM Кабинет министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предписал всем членам движения соблюдать норму о запрете посещения парков развлечений с оружием, в военной форме и на военной технике. Об этом сообщает 2 февраля информационное агентство «Бахтар».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ранее вооружённые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заходили в парки развлечений, чем пугали детей. В некоторых случаях они стреляли из своего оружия по парковым игрушкам.

Руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже призывало все свои силы перестать беспокоить людей, но подобные инциденты продолжались.

Напомним, после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года в сети набрали популярность снятые на мобильные телефоны видео с боевиками, развлекающимися на аттракционах и спортивных площадках.