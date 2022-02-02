Рим, 2 февраля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Средние годовые расходы семей Италии на бензин из-за роста цен на энергоносители увеличились сразу на 380 евро, передает Rai в среду, 2 февраля, со ссылкой на экспертов Codacons.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Ранее в январе 2022 года цены на бензин и дизель в Италии поднялись до максимального за последние десятилетие уровня — более 1,8 и более 1,7 евро за литр соответственно.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. Кроме того, выделены средства для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).