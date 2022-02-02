Сан-Ремо, Италия, 2 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Выступление итальянского певцы Ахилла Лауро на фестивале в Сан-Ремо завершилось скандалом, передают национальные СМИ в среду, 2 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Во время своего номера исполнитель сымитировал таинство крещения.

Не следует профанировать сакральные жесты и вообще обращаться к ним в явно несоответствующей атмосфере — с таким призывом обратился к музыканту епископ Сан-Ремо Антонио Суэтта.

Его поддержали и некоторые другие священнослужители и общественные деятели.