Джозеф Тёрнер, , 23:53 — REGNUM



Американские и российские дипломаты вступили в спор после того, как посол РФ в США обвинил Белый дом в демонизации России, а также уличил Вашингтон во лжи по поводу якобы агрессивной политики Кремля.

Посол РФ в США Анатолий Антонов опроверг слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая обвинила президента России Владимира Путина в использовании химического оружия и вторжении в несколько стран за последние годы. Подчеркнув, что Москва соблюдает международные договоры по химическому оружию, Антонов напомнил о «кровавых попытках» Вашингтона установить демократию в бывшей Югославии, Ираке, Сирии и Афганистане.

Анатолий Антонов Mil.ru

Вторжения США не помогли, а стали причиной хаоса, нестабильности и гибели людей, сказал Антонов и добавил: «Мы советуем нашим коллегам почаще смотреться в зеркало перед тем, как обвинять или наставлять других». Спор дипломатов последовал за отказом Белого дома признать позицию Путина, который предупредил, что Москва будет вынуждена вступить в конфликт с НАТО в случае присоединения Украины к западному военному альянсу и попытки вернуть Крым, присоединившийся к России в 2014 году.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если кто-то и чиркнет спичкой, то это будут США. Русские точно не начнут войну на своем континенте», — пишет @josefhlavaceK.

«Те самые русские, которые вторглись в 2014 году?» — спрашивает @sciencefandom.

«Крым всегда был российской территорией с 97% коренных русских… Многонациональная Украина — 23% коренных русских (+ поляки, словаки, чехи, венгры, молдаване, румыны и т. д.)», — отвечает @josefhlavacek.

«Ответственность на США. Путин не собирается позволить Украине стать частью НАТО прямо у границы России. Мы поощряем Украину сделать это, но Украина разрывается. Помните доктрину Монро и то, как мы сошли с ума, когда у России появились ракеты на Кубе, которая является американской Украиной? США почему-то пришли в ярость», — напоминает @speakindreams.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всем сторонам нужно сходить в спа, на терапию и к чертям успокоиться. Отвратительно, что лидеры стран провоцируют проблемы для всего остального мира», — отмечает @Positiviberfc.

«Путин, вероятно, прав. Если США хотят войны, им придется выкручивать руки и заставлять своих доверенных лиц нападать на восток», — пишет @SidneyV92009738.

«Может они просто откроют киоск с мороженым на российской границе», — предлагает @kenji555.

«Я вижу еще одну большую возможность для процветания оружейной промышленности», — комментирует @_vilipendio.

«Я повторюсь, Путин не хочет втягивать свои обветшалые вооруженные силы в войну», — предполагает @rhus00.

«Почему мы вооружаем Украину? Кто за это платит? Американские налогоплательщики? Плохая идея! Мы должны потратить эти деньги здесь, дома, чтобы починить потрескавшиеся дороги и разрушающиеся мосты. Это не наша война!» — восклицает @kwikiapu.

Оружие. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Россия получила неудовлетворительный ответ на свои предложения о нерасширении НАТО. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.