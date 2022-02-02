Минск, , 23:14 — REGNUM Правительство Белоруссии с 1 февраля повысило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Решение оформлено совминовским постановлением №57 от 31 января.

Нефть ArtseBie

Согласно опубликованному документу, ставки вывозных пошлин на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты теперь составляют $47,7 за тонну (ранее — $46,7), прямогонный бензин — $26,2 за 1 т (ранее — $25,6), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла — $14,3 (ранее — $14).

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Напомним, основным поставщиком нефти в Белоруссию является Россия. Александр Лукашенко неоднократно пробовал заместить импорт углеводородов из России, однако добился этим лишь облегчения бюджета и высоких цен.

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