Курган, 2 февраля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего страйкбольным пистолетом фельдшеру скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Mos03.ru Скорая помощь

Фельдшер приехал на вызов к юному пациенту 28 января. В ходе внезапно возникшей ссоры нетрезвый отец ребёнка стал угрожать медику и нанёс ему удары по голове страйкбольным пистолетом.

Была вызвана полиция. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью к коллегам.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове 31 января во время транспортировки бригадой скорой помощи пациент напал на одного из медиков.