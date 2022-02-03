Приштина, 3 февраля 2022, 01:23 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 2 февраля заявил, что арест главы Социал-демократической партии Косово Дардана Молычая является актом политической расправы и попранием демократии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Напомним, 29 января Социал-демократическая партия Косово провела акцию протеста против роста цен на электроэнергию, которая сопровождалась провокациями — сам Молычай нанес пощечину полицейскому, трое других стражей порядка были ранены.
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