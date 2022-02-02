Приштина, Сербия, 3 февраля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику 2 февраля заявил, что арест главы Социал-демократической партии Косово Дардана Молычая является актом политической расправы и попранием демократии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Psd-ks.com Дардан Молычай

Люмир Абдиджику Курти и его правительство не должны позволять себе использование полицейской власти для угроз и политических арестов; особенно когда в качестве альтернативы они могут использовать нормальное судебное преследование в соответствии с процедурами по известным правилам. Призываю органы защиты правопорядка сохранять профессиональную репутацию и независимость и не становиться частью политического театра этого параноидального правительства.

Напомним, 29 января Социал-демократическая партия Косово провела акцию протеста против роста цен на электроэнергию, которая сопровождалась провокациями — сам Молычай нанес пощечину полицейскому, трое других стражей порядка были ранены.