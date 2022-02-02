Нарьян-Мар, , 23:13 — REGNUM Ненецкий автономный округ получил федеральную субсидию в 72,6 млн рублей на строительство производственных баз на пути кочевий оленеводов, сообщает окружной собрание депутатов.

Оленеводы Yanao.ru

«Деньги направят на оборудование мастерской по обработке и переработке шкур северного оленя и на создание трёх производственных баз на пути кочевий для семейно-родовых общин. В настоящее время прорабатываем вопрос о расширении целевых показателей, чтобы включить также сельскохозяйственные кооперативы и некоммерческие организации, основным занятием которых является оленеводство. База должна состоять из убойного пункта, кораля и жилых помещений для оленеводов», — рассказал руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чабдаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе оленеводством занимаются более 800 человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.