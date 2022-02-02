Челябинск, , 23:12 — REGNUM Подозреваемый в краже автомобиля задержан в Челябинске при содействии ОМОН «Сталь», сообщили 2 февраля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

ОМОН Rosguard.gov.ru

Автомобиль ВАЗ-2110 был похищен в городе Магнитогорске (Челябинская область) в октябре минувшего года. Затем угонщик, 26-летний житель Челябинска, переправил его в областной центр, где изменил идентификационные данные машины.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД РФ по Магнитогорску и омоновцы задержали угонщика. Ведётся расследование уголовного дела.

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