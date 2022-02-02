Приштина, , 23:24 — REGNUM Косовская компания Am Develop готовит к выпуску военную мультиплеер-игру «Война в Косово-2033». Об этом 2 февраля сообщили косовские СМИ.

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Ожидается, что игра будет выпущена в середине февраля в двух версиях — на албанском и английском языках. Действия будут разворачиваться в различных городах Косово. Первый сезон проходит в Призрене, а второй в Приштине, передает портал Ekonomija onlajn.

Напомним, что в 2021 году группа хорватских программистов заявила о разработке первой хорватской видеоигры под названием «Битва за Вуковар».