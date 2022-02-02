Рим, 2 февраля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Италия тратит на систему образования меньше, чем в среднем в странах ЕС, таковы итоги исследования Unimpresa, опубликованные в среду, 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В Италии на подготовку каждого учащегося государство тратит в среднем 8514 евро, а «в ведущих западных странах» этот показатель — более 10 тысяч евро, отметили эксперты.

Расходы на среднее и высшее образование составляют чуть более 8% бюджета страны, в среднем в ЕС этот показатель составляет 9,9%, сказано также в исследовании.