Манчестер, Великобритания, , 23:08 — REGNUM Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что 22-летний французский центральный защитник Бубакар Камара, выступающий за «Марсель», входит в планы «Манчестер Юнайтед».

Манчестерский клуб предпримет попытку подписать Камара в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бубакар Камара принял участие в девятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых забил один мяч в поединке с «Лорьяном» и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение воспитанника «Марсели» с французским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Камара в 25 миллионов евро.