Монтевидео, , 23:08 — REGNUM Полиция Уругвая обнаружила на пляже маленького курортного города Сан-Антонио 1,3 тонны кокаина, сообщает 2 февраля газета El Observador.

Флаги Уругвая

По информации издания, полицейские нашли на пляже лодку, возле которой лежало 40 сумок и 15 мешков с кокаином. Через некоторое время еще 12 кг наркотиков были обнаружены в доме неподалёку.

Общий вес найденных наркотиков превысил 1,3 тонны.

Владелец лодки пока не установлен. Хозяин наркотиков также предпочёл остаться неизвестным.

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