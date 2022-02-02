На одном из пляжей Уругвая найдено почти 1,5 тонны наркотика
Монтевидео, 2 февраля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Полиция Уругвая обнаружила на пляже маленького курортного города Сан-Антонио 1,3 тонны наркотика, сообщает 2 февраля газета El Observador.
Флаги Уругвая
По информации издания, полицейские нашли на пляже лодку, возле которой лежало 40 сумок и 15 мешков с наркотиком. Через некоторое время еще 12 кг наркотиков были обнаружены в доме неподалёку.
Общий вес найденных наркотиков превысил 1,3 тонны.
Владелец лодки пока не установлен. Хозяин наркотиков также предпочёл остаться неизвестным.