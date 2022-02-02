Ижевск, 2 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту похищения полуторагодовалого ребёнка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Weitushe.com Похищение ребенка

Ребенок был похищен из квартиры на Воткинском шоссе в Ижевске. В совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение в отношении заведомо несовершеннолетнего») подозревается знакомый матери мальчика, предположительно проживающий в Санкт-Петербурге 21-летний мужчина.

По данным следствия, подозреваемый вышел из квартиры с ребенком под предлогом прогулки, однако по месту жительства матери мальчика обратно не вернулся.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, сейчас допрашиваются родственники ребенка и матери, принимается необходимый комплекс мер для установления местонахождения похищенного и всех обстоятельств произошедшего.

«Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении ребёнка и подозреваемого, сообщить имеющуюся информацию в следственное управление по тел. (3412) 50−06−48, 8−919−916−83−75», — призвали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года воспитательницы детского сада в Иркутске проявили бдительность и буквально вырвали 6-летнего мальчика из рук похитителя. Во время тихого часа женщины решили вынести мусор. Контейнеры располагались за забором учреждения. В этот момент они увидели, как к подъезду пятиэтажки стремительно направляется мужчина, который тащит за собой рыдающего ребёнка: мальчик просил его отпустить.

Когда женщины кинулись на помощь, сопровождающий убежал в подъезд, но позднее был задержан.

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