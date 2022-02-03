Приштина, , 01:23 — REGNUM Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 2 февраля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что Косово все же должно согласиться на создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, однако необходимо найти такую модель функционирования этой Ассоциации, при которой суверенитет и территориальная целостность Косово не подвергалась бы угрозе.

Сербская полиция (сс) Balkan Photos

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что и Сербия, и Косово должны выполнять взятые на себя по международным соглашениям обязательства.

Политик подчеркнул, что «США не являются частью переговоров», и они не нашли конкретных предложений, которые они могли бы навязать Белграду и Приштине, однако требуют «от обеих сторон, чтобы они вели себя конструктивно и высказали свое видение того, как должна выглядеть Ассоциация и продолжали диалог в этих рамках».

Также представитель США подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что будущее всех стран Западных Балкан лежит в Евросоюзе, и что Косово и Сербия должны признать друг-друга.

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