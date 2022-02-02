Рим, , 23:06 — REGNUM С 2022 года национальная служба статистики Италии изменит способ подсчета инфляции, сообщили в ведомстве в среду, 2 февраля.

Евро

В список товаров, цены на которые будут сравниваться, войдут, среди прочего, тесты на коронавирус и тампоны. В связи с резким ростом цен на энергоресурсы появятся и такие статьи, как стоимость газа на свободном рынке и его же стоимость для домохозяйств.

Несколько групп товаров из списка были изъяты. В этот перечень попали, в частности, компакт-диски.