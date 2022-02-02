Минск, 2 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Медианная начисленная зарплата в Белоруссии за ноябрь 2021 года составила 1096 белорусских рублей ($433 в эквиваленте), сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии. Цифра получена из данных о зарплатах по 50% работников из выборки в 2,310 млн человек, которым была начислена зарплата выше или ниже этой отметки. На основе медианных данных белорусское издание banki24. by обратило внимание на особенности заработков в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В ноябре 2021 года зарплатное обследование охватило 2,31 млн человек. По оперативным данным Белстата, тогда в экономике были заняты 4,255 млн, поэтому обследование затронуло более половины из них.

Под начисленной зарплатой в Белоруссии понимается зарплата до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%), а также других вычетов типа профсоюзных взносов, штрафов, алиментов и прочего. Белорусские госорганы статистики аккумулируют данные о зарплатах работников в основном по крупным и средним организациям, а затем публикуют обобщенные результаты в июле и январе.

Начисленная медианная зарплата в Минске составила 1398 белорусских рублей ($553) — традиционно выше, чем где-либо ещё в Белоруссии. «Однако по Минску самое высокое расслоение работников по размеру зарплат. Средняя зарплата по столице за ноябрь-2021 составила 2071 BYN. В ноябре 2021-го около 74,2% работников Минска из выборки статорганов имели начисленную зарплату до 2000 BYN. То есть всего 25,8% работников из столичной выборки могли похвастать заработками 2000+ BYN», — пишет издание.

Тот же показатель в Брестской области составил 1023 BYN, в Витебской области — 969 BYN, в Гомельской области — 1016 BYN, в Гродненской — 1007 BYN.